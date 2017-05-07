Замерять скорость автомобилей инспектора ГИБДД теперь могут вручную: портативные радары возвращаются на службу

138

Скорость является усугубляющим фактором, который повышает тяжесть всех дорожно-транспортных происшествий. С увеличением средней скорости возрастает и вероятность аварии, при высокой скорости возрастает риск летального исхода или тяжелых травм. Увеличение средней скорости автомобиля на 1 км/ч влечет за собой рост числа автокатастроф со смертельным исходом на 4-5%.Водитель и пассажиры автомобиля при движении с высокой скоростью подвергаются значительно большей опасности получить травмы как в результате лобового, так и в результате бокового столкновения.Замерять скорость, с которой едут автомобили, инспектора ГИБДД теперь могут вручную: портативные радары возвращаются на службу. Разработчики модернизировали приборы таким образом, что стереть запись инспектор ДПС теперь не может, а при попытке достать карту памяти устройство просто блокируется. Новое программное обеспечение установлено уже на 1,5тысячи мобильных комплексов. В основном это радиолокационные «Бинары» и «Визиры».Функции администратора (именно он имеет полный доступ к данным и может вносить какие-либо изменения) возложили на руководителей подразделений.Стоит сказать, что у ручных радаров есть определенные преимущества перед автоматическими камерами. Если водитель превысил скорость или выехал на встречную полосу, оформить протокол можно сразу на месте и тут же вручить егоавтомобилисту, а материалы направить в суд, сообщает "Самара, пропаганда БДД".