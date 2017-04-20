В Тольятти мужчина пытался пронести нож в здание суда

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Житель «Автограда» гражданин Т. попытался пронести в здание мировых судей Комсомольского судебного района г.Тольятти холодное оружие. Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов (ОУПДС) УФССП России по Самарской области предупредили мужчину о недопустимости проноса запрещенных предметов, включая огнестрельное оружие, колюще-режущие предметы, электрошокеры. Не смотря на это, у гражданина Т. при помощи портативного металлоискателя судебными приставами по ОУПДС был обнаружен складной нож, длина лезвия которого составляла 7 сантиметров. В отношении нарушителя был составлен протокол об административном правонарушении.Суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения, и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 500 рублей, сообщает сайт самарских приставов.