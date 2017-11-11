Тольяттинские полицейские задержали серийного вора, на счету которого 39 краж
11 ноября 2017 16:15
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В школы и детские сады он заглядывал, чтобы узнать насчёт подработки, так как постоянного заработка не было, а в больницы - за медицинской помощью. Находясь в помещении он проникал в какой-либо кабинет, когда видел, что там никого нет. После чего осматривал кабинет, искал сумки, кошельки, надеясь там найти что-либо ценное. В основном, интересовали деньги и дорогие сотовые телефоны - их можно быстро продать, а также банковские карты, с которых можно снять деньги. Многие люди, не надеясь на свою память, хранят в кошельках и сумках пин-коды от карт.
Таким образом преступник действовал на протяжении всего года. Самый большой куш ему достался шестого мая текущего года.
Днем злоумышленник вошёл в помещение офисного комплекса города Тольятти. Поднявшись на 4-й этаж, он взломал замок одного из офисов. Осмотрев помещение, мужчина обнаружил на полках шкафов сотовые телефоны и прихватил с собой 12 дорогих аппаратов на сумму 234 000 рублей. Еле удерживая похищенное имущество в руках, вор ретировался с места преступления.
«В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого, после чего задержали его», - рассказывает капитан юстиции Ю.В. Хмелёва.
По данным фактам возбуждено 39 уголовных дел по статье «Кража». Следователи установили 41 потерпевшего. Общая сумма материального ущерба составила более 850 тысяч рублей. Часть похищенного изъята. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста.
В настоящее время уголовное дело находится в прокуратуре для утверждения обвинительного заключения и направления его в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
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