Глава НПО им. Лавочкина арестован за хищения 330 млн рублей у «Роскосмоса»
27 июля 2018 01:00
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Лемешевскому вменяют мошенничество на сумму около 330 млн руб. из-за договоров с адвокатской конторой «Третьяков и партнеры», сообщил 26 июля Следственный комитет (СКР). Работы, указанные в контрактах с бюро, на самом деле выполняли штатные юристы НПО, а деньги просто выводились, следует из сообщения официального представителя СКР Светланы Петренко. Кроме Лемешевского в деле фигурируют руководитель правовой дирекции НПО Екатерина Аверьянова (она также арестована) и начальник конторы адвокат Игорь Третьяков (он объявлен в розыск).
Проверка трат НПО началась после сообщения о преступлении, которое поступило из «Роскосмоса», следует из материалов дела. Заключая договоры с адвокатской конторой, руководители НПО нарушали законодательство о госзакупках — так, согласно закону, все подобные соглашения должен был визировать «Роскосмос», утверждает следствие.
Ходатайство об аресте Лемешевского следователь обосновал оперативной справкой управления «П» службы экономической безопасности ФСБ. Из нее следовало, что Лемешевский может повлиять на свидетелей или скрыться: у него есть родные за рубежом, знакомые в правоохранительных органах и обширные связи в «Роскосмосе». Обвиняемый, причиняя ущерб бюджету, «придавал своим действиям вид экономической деятельности» и использовал свое служебное положение, подчеркнул следователь.
«Когда в 2015 году я заступил на работу, у НПО был 31 сорванный госконтракт. «Роскосмос» предъявил нам претензии на сумму 5,7 млрд руб. Два арбитражных иска наши юристы проиграли вчистую. Поэтому мы приняли нестандартные меры, чтобы сохранить предприятие. Если бы мы потеряли более 1 млрд [руб.], мы бы стали банкротом», — так Лемешевский объяснил суду решение нанять сторонних юристов. После привлечения адвокатской конторы ход судебных процессов резко изменился: претензии госкорпорации к НПО были удовлетворены всего лишь на 76 млн руб. (1,3% от суммы требований). Гонорары адвокатов составили, в свою очередь, лишь несколько процентов от этой суммы.
«Все мои действия были исключительно в интересах НПО им. Лавочкина. Я считаю, что «Роскосмос» поступил просто некорректно», — подытожил гендиректор НПО, связав возбуждение дела с давлением и местью госкорпорации за проигранные тяжбы.
На доводы следствия о возможности скрыться Лемешевский ответил, что «зарубежные родственники» у него есть только в Казахстане и Белоруссии, при этом из-за первой формы допуска к гостайне он не владеет даже загранпаспортом. Лемешевский добавил, что не намерен скрываться в условиях, когда «опорочено его имя»: «Все мои коллеги могут подтвердить, что я не нарушаю своего слова». Однако избирать ему более мягкую меру пресечения суд не стал.
Лемешевского и Аверьянову задержали в среду, 25 июля, ранее в тот же день гендиректор НПО подал в отставку, сообщали в «Роскосмосе».
О расследовании уголовного дела по факту хищений на предприятии стало известно еще в начале июля — тогда о доследственной проверке выплат адвокатскому бюро писал «Коммерсантъ». Фамилии Лемешева и Аверьяновой фигурировали в материалах проверки уже тогда. По данным издания, руководитель дирекции правового обеспечения убедила начальника, что юристы предприятия не справляются и нужно привлечь сторонних специалистов; она же установила, что в случае выигрыша в суде адвокаты получали 8% отсуженной суммы. Всего коллегия заключила 23 договора с НПО им. Лавочкина. К тому же в некоторых случаях юристы получали гонорары за проигранные процессы, сообщал «Коммерсантъ».
Это уже второе за месяц громкое расследование, связанное со структурами «Роскосмоса». ФСБ на прошлой неделе провела обыски и задержания по делу о госизмене в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ФГУП «ЦНИИмаш»). Речь идет о передаче одной из стран НАТО секретных данных о российском гиперзвуковом оружии. В деле по меньшей мере трое арестованных, пока известно имя только одного — это 74-летний ведущий научный сотрудник Виктор Кудрявцев.
Бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин после своего прихода на должность руководителя «Роскосмоса» назначил аудит текущего состояния дел в корпорации; информация о расследовании дела о госизмене стала публичной по его инициативе, сообщили источники РБК.
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Это уже второе за месяц громкое расследование, связанное со структурами «Роскосмоса». Закон
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