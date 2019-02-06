Из-за незаконных гаражей специалисты не могут обеспечить нормальное водоснабжение в районе ул.Луцкой в Самаре
6 февраля 2019 11:38
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Незаконные строения никого не удивляют. Многие с ними смирились. Серьезно беспокоить они начинают лишь в момент непредвиденных ситуаций, когда объекты осложняют работу и жизнь не только отдельным организациям, но и жителям. «РКС-Самара» неоднократно призывали все ответственные организация заняться ликвидацией незаконных строений. К сожалению, серьезных изменений не произошло.
В конце ноября прошлого года произошла утечка на водопроводной линии диаметром 300 мм по адресу: г. Самара, ул.Луцкая,14, рядом с гаражным массивом. На месте, где необходимо проводить земляные работы, находятся два двухэтажных гаража, без каких-либо разрешений пристроенные к законным строениям. Докопаться до поврежденной трубы, не затронув гаражи, невозможно. Убрать постройки самостоятельно сотрудники «РКС-Самара» не могут, да и не их это дело, заниматься демонтажем незаконных строений.
Письма с просьбой убрать строения и разобраться в ситуации были направлены в органы власти. Никаких действенных мер принято не было. Уже более двух месяцев ситуация находится в замороженном состоянии: утечка продолжается, в административные здания вода не поступает, жилые частные дома находятся на пониженном давлении. Положение может серьезно осложниться в случае возникновения даже незначительного возгорания построек.
Сейчас «РКС-Самара» пытается найти технически сложный выход по устранению утечки и подает документы в суд на владельца незаконных строений.
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