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Минимальная цена на коньяк может вырасти более чем на треть

12 января 2018 10:33
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Минимальная цена на коньяк может вырасти более чем на треть В Минсельхозе готовы инициировать подобное повышение МРЦ на коньяк уже в 2018 году.
В Минсельхозе готовы инициировать подобное повышение МРЦ на коньяк уже в 2018 году.

Минимальная розничная цена (МРЦ) на коньяк может вырасти в этом году более чем на треть (34,8%) — до 500 рублей за бутылку объемом 0,5 л. Такое повышение намерены предложить в Минсельхозе, рассказали «Известиям» в ведомстве. Сейчас МРЦ равна 371 рублю за 0,5 л. На новой минимальной цене настаивают сами производители — нынешняя позволяет легко изготавливать фальсификат. Уже сейчас на него приходится 60% рынка.

Минсельхоз в 2018 году предложит Минфину установить в этом году новую минимальную розничную цену (МРЦ) для коньяка в 500 рублей за бутылку объемом 0,5 л. Об этом «Известиям» рассказал глава департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Евгений Ахпашев. Сейчас минимум для этого спиртного напитка составляет 371 рубль.

— Мы будем инициировать изменения цены на коньяк, хотим предложить МРЦ в 500 рублей за 0,5 л, — отметил Евгений Ахпашев, отказавшись от дополнительных комментариев.

После того, как в Минсельхозе окончательно сформируют свое предложение, оно будет направлено в Минфин, который устанавливает минимальные цены на алкогольные напитки своим приказом. Обычно этому предшествует повышение акциза. Но в 2018 году налоговые сборы для всех видов спиртного были заморожены на уровне 2017 года. В частности, акциз на крепкий алкоголь сейчас равняется 523 рублям за литр спирта.
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