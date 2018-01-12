Минимальная цена на коньяк может вырасти более чем на треть
12 января 2018 10:33
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Минимальная розничная цена (МРЦ) на коньяк может вырасти в этом году более чем на треть (34,8%) — до 500 рублей за бутылку объемом 0,5 л. Такое повышение намерены предложить в Минсельхозе, рассказали «Известиям» в ведомстве. Сейчас МРЦ равна 371 рублю за 0,5 л. На новой минимальной цене настаивают сами производители — нынешняя позволяет легко изготавливать фальсификат. Уже сейчас на него приходится 60% рынка.
Минсельхоз в 2018 году предложит Минфину установить в этом году новую минимальную розничную цену (МРЦ) для коньяка в 500 рублей за бутылку объемом 0,5 л. Об этом «Известиям» рассказал глава департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Евгений Ахпашев. Сейчас минимум для этого спиртного напитка составляет 371 рубль.
— Мы будем инициировать изменения цены на коньяк, хотим предложить МРЦ в 500 рублей за 0,5 л, — отметил Евгений Ахпашев, отказавшись от дополнительных комментариев.
После того, как в Минсельхозе окончательно сформируют свое предложение, оно будет направлено в Минфин, который устанавливает минимальные цены на алкогольные напитки своим приказом. Обычно этому предшествует повышение акциза. Но в 2018 году налоговые сборы для всех видов спиртного были заморожены на уровне 2017 года. В частности, акциз на крепкий алкоголь сейчас равняется 523 рублям за литр спирта.
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