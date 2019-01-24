Правительство РФ одобрило законопроекты о фейковых новостях и неуважении к госсимволам
24 января 2019 13:15
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Российское правительство дало положительные отзывы на все четыре законопроекта о наказании за фейк-новости и неуважение госсимволов. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
По его словам, два недостающих отзыва правительства пришли ночью, оба отзыва положительные.
На сегодняшнем заседании Госдума планирует рассмотреть в первом чтении пакет данных законопроектов. Штрафы будут введены за публикацию фейковых новостей в СМИ, которые могут спровоцировать массовые протесты или же создать угрозу жизни граждан. Кроме того, генпрокурор может потребовать заблокировать такие ресурсы, пишет «Интерфакс».
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, в России штрафы за фейковые новости могут составить до миллиона рублей. Если закон будет принят, представителям СМИ придется тщательнее проверять информацию перед публикацией, чтобы избежать штрафов.
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