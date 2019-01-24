Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 24 января, 16:23
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -17 °C, Тольятти  -17 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 24/01:
USD 66.33
-0.22
EUR 75.39
-0.16
Искать
Новости /  В стране  

Правительство РФ одобрило законопроекты о фейковых новостях и неуважении к госсимволам

24 января 2019 13:15
99
Правительство РФ одобрило законопроекты о фейковых новостях и неуважении к госсимволам
В России в скором времени могут ввести штрафы для СМИ за недостоверную информацию, правительство уже одобрило законопроект.

Российское правительство дало положительные отзывы на все четыре законопроекта о наказании за фейк-новости и неуважение госсимволов. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
По его словам, два недостающих отзыва правительства пришли ночью, оба отзыва положительные.
На сегодняшнем заседании Госдума планирует рассмотреть в первом чтении пакет данных законопроектов. Штрафы будут введены за публикацию фейковых новостей в СМИ, которые могут спровоцировать массовые протесты или же создать угрозу жизни граждан. Кроме того, генпрокурор может потребовать заблокировать такие ресурсы, пишет «Интерфакс».

Как сообщал «ФедералПресс» ранее, в России штрафы за фейковые новости могут составить до миллиона рублей. Если закон будет принят, представителям СМИ придется тщательнее проверять информацию перед публикацией, чтобы избежать штрафов.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
24 января 2019  09:24
Стали известные примерные сроки ликвидации последствий коммунальной аварии в районе пересечения Ташкентской и Стара-Загоры.
Стали известные примерные сроки ликвидации последствий коммунальной аварии в районе пересечения Ташкентской и Стара-Загоры
Всего 338 домов и 62 274 жителей Самары пока остаются без тепла.
ЖКХ
268
12 января 2019  12:20
Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП
Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП "Благоустройство" чистили дороги
Работа организована в две смены.
ЖКХ
726
6 января 2019  11:47
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист
Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
Происшествия
916
3 января 2019  13:04
Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров.
Экономика региона
1134
3 января 2019  12:51
Подводим итоги 2018 года: культура Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров.
Подводим итоги 2018 года: культура
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров.
Социум
986
2 января 2019  12:45
Как новогодние игрушки поменялись за 100 лет
Как новогодние игрушки поменялись за 100 лет
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве.
Социум
1327
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1705
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
1494
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1842
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
2209
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
2434
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3663
Весь список

Мероприятия
XV Самарская археологическая конференция пройдет в музее Алабина
В тольяттинском театре «Колесо» сыграют спектакль к юбилею АВТОВАЗа
В Новокуйбышевском театре-студии «Грань» состоится премьера спектакля «Манкурт»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные