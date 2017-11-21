Специалисты Горьковского автозавода выяснили причины возгорания «ГАЗели» в Самаре
21 ноября 2017 19:14
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Специалисты Горьковского автозавода изучили обстоятельства возгорания автомобиля «ГАЗель», произошедшего 19 ноября в Октябрьском районе Самары.
По итогам расследования выяснилось, что автомобиль 1998 года выпуска не проходил обслуживание в официальной сервисной сети ГАЗа, на машину «кустарным» способом было установлено газобаллонное оборудование (ГБО).
По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание электрооборудования автомобиля, возникшее в результате нарушения конструкторской документации при установке ГБО.
Завод обращает внимание потребителей на то, что частные доработчики не проводят испытаний и сертификации оборудования, поэтому так называемые «гаражные переделки» во многих случаях не обеспечивают необходимой надежности и безопасности автомобилей и могут служить причиной ДТП или поломок техники, сообщает пресс-служба ООО «УК «Группа ГАЗ».
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