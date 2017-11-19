В Самаре на Ново-Садовой горела "Газель"

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Горела грузовая "Газель".На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 12 человек личного состава и 2 единицы техники.Пожарные оперативно потушили пламя, не допустив детонации топлива.Пожар был локализован в 14:07, пожар ликвидирован в 14:08. Пострадавших нет.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.Фото из архива облМЧС