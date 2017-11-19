В Самаре на Ново-Садовой горела "Газель"
19 ноября 2017 16:18
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Горела грузовая "Газель".
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 12 человек личного состава и 2 единицы техники.
Пожарные оперативно потушили пламя, не допустив детонации топлива.
Пожар был локализован в 14:07, пожар ликвидирован в 14:08. Пострадавших нет.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.
Фото из архива облМЧС
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