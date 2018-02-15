В Самаре состоится открытый турнир по спортивной гимнастике «На призы чемпионки мира Анны Дементьевой»
15 февраля 2018 16:46
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Соревнования являются личными.
Спортсмены соревнуются в многоборье:
юниоры (14 лет и старше), юноши (13 лет и моложе) соревнуются в 6 видах программы (вольные упражнения, конь, кольца, опорный прыжок, параллельные брусья, перекладина);
юниорки (13 лет и старше), девушки (12 лет и моложе) соревнуются в 4 видах программы (опорный прыжок, разновысокие брусья, бревно, вольные упражнения).
15 февраля – день приезда, мандатная комиссия, совещание представителей команд и судей, официальные тренировки, опробование снарядов.
16 февраля – первый день соревнований, церемония открытия.
17 февраля – второй день соревнований, церемония награждения победителей, отъезд команд, сообщает пресс-служба минспорта Самарской области.
Фото: пресс-служба минспорта Самарской области
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