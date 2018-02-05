Стрелок ЦСКА/Самара Дарья Вдовина победила на международных соревнованиях по пулевой стрельбе в Германии

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Победу одержала мастер спорта международного класса, призёр Этапа Кубка мира - 2016 и Чемпионата Европы-2017 спортсменка самарского филиала ЦСКА Дарья Вдовина. В квалификации Дарья показала результат 626.6 очка, а в финале попала 248.8 очка.Серебряным призером стала победитель и призер международных соревнований Юлия Каримова из Удмуртской Республики. В квалификации Юлия показала лучший результат - 630.7 очка, а в финале попала 248.2 очка и уступила Дарье всего 0.6 очка. Третье местзаняла Мартина Линдсай Велосо из Сингапура - 627.2 очка в квалификации и 227.2 очка в финале, сообщает пресс-служба ЦСКА/Самара.