Стрелок ЦСКА/Самара Дарья Вдовина победила на международных соревнованиях по пулевой стрельбе в Германии
5 февраля 2018 20:31
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Победу одержала мастер спорта международного класса, призёр Этапа Кубка мира - 2016 и Чемпионата Европы-2017 спортсменка самарского филиала ЦСКА Дарья Вдовина. В квалификации Дарья показала результат 626.6 очка, а в финале попала 248.8 очка.
Серебряным призером стала победитель и призер международных соревнований Юлия Каримова из Удмуртской Республики. В квалификации Юлия показала лучший результат - 630.7 очка, а в финале попала 248.2 очка и уступила Дарье всего 0.6 очка. Третье местзаняла Мартина Линдсай Велосо из Сингапура - 627.2 очка в квалификации и 227.2 очка в финале, сообщает пресс-служба ЦСКА/Самара.
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