Самарские спортсмены стали призерами первенства России по бильярдному спорту
21 января 2019 18:41
20
Самарские спортсмены завоевали 3 медали.
Александр МОЛЧАНОВ заняла 2 место среди юношей до 16 лет.
Валерия КОНДРАТЬЕВА заняла 2 место среди девочек до 13 лет.
Егор БОЛЬШАКОВ занял 3 место среди мальчиков до 13 лет, передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
379
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
284
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
584
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7812
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8328
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8063
Спорт в регионе
21 января 2019 18:54
Сборная команда Самарской области заняла 6 место. Спорт в регионе
3
21 января 2019 18:41
Они завоевали 3 медали. Спорт в регионе
19
21 января 2019 18:23
Все стартовые взносы участников будут направлены на адресную помощь детям Самарской области. Спорт в регионе
35
21 января 2019 12:45
Он уже лишился поста в руководстве «Крыльев Советов». Спорт в регионе
168
20 января 2019 11:55
Контракт голкипера с заключен до конца нынешнего сезона. Спорт в регионе
471
19 января 2019 22:59
В Перу завершился 41-й ралли-рейд "Дакар", где победу в третий раз подряд одержала российская команда. Спорт в регионе
1019
19 января 2019 10:39
Благодаря этой победе команда укрепилась в тройке лидеров. Спорт в регионе
415
Видео
12 января 2019 12:20
Работа организована в две смены. ЖКХ
653
6 января 2019 11:47
Происшествие попало в объектив экшн-камеры. Происшествия
831
3 января 2019 13:04
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров. Экономика региона
1057
3 января 2019 12:51
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров. Социум
919
2 января 2019 12:45
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве. Социум
1243
2 января 2019 12:12
Регион подводит итоги 2018 года. Социум
853
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1631
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1428
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1771
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2143
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2367
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3586
Мероприятия