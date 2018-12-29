Путин вышел на лед в матче «Ночной хоккейной лиги» на Красной площади

48

Помимо президента в матче принимает участие министр обороны Сергей Шойгу, а также хоккеисты Алексей Касатонов, Павел Буре и Вячеслав Фетисов.«Ночную хоккейную лигу» создали в 2011 году по инициативе президента и ветеранов хоккея, сам Путин неоднократно играл в матчах лиги. Так, в мае команда «Легенды хоккея» под руководством президента победила сборную «Ночной хоккейной лиги» со счетом 12:7, Путин забросил пять шайб.Кликните на видео для перехода на сайт рекламодателяТогда в одной команде с президентом играл губернатор Тульской области Алексей Дюмин, а в составе соперников были глава «Норникеля» Владимир Потанин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.