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Путин вышел на лед в матче «Ночной хоккейной лиги» на Красной площади

29 декабря 2018 22:00
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Помимо президента в матче принимает участие министр обороны Сергей Шойгу, а также хоккеисты Алексей Касатонов, Павел Буре и Вячеслав Фетисов.
Президент России Владимир Путин участвует в матче «Ночной хоккейной лиги», который проходит на Красной площади, передает РБК со ссылкой на  ТАСС.

Помимо президента в матче принимает участие министр обороны Сергей Шойгу, а также хоккеисты Алексей Касатонов, Павел Буре и Вячеслав Фетисов.

«Ночную хоккейную лигу» создали в 2011 году по инициативе президента и ветеранов хоккея, сам Путин неоднократно играл в матчах лиги. Так, в мае команда «Легенды хоккея» под руководством президента победила сборную «Ночной хоккейной лиги» со счетом 12:7, Путин забросил пять шайб.

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Тогда в одной команде с президентом играл губернатор Тульской области Алексей Дюмин, а в составе соперников были глава «Норникеля» Владимир Потанин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.


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