Посол Самары, города - организатора Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, музыкант Сергей Войтенко получит Паспорт болельщика

Посол Самары, города - организатора Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, музыкант Сергей Войтенко получит Паспорт болельщикаЭтот документ является обязательным для посещения всех матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.Подать заявку на получение FAN ID можно после приобретения билетов или получения электронного подтверждения приобретения билета на матчи ЧМ-2018.Иностранные болельщики, которые приобрели билеты на матчи Чемпионата мира FIFA 2018 в России, при наличии FAN ID смогут въехать на территорию РФ без визы. Такие болельщики смогут въехать в Россию и оставаться на территории РФ на протяжении периода, который начнется за 10 (десять) дней до первого матча и завершится через 10 (десять) дней после последнего матча ЧМ-2018. Паспорт болельщика также понадобится при выезде из России.Кроме того, болельщики при предъявлении FAN ID и билета на матч смогут воспользоваться определенными сервисами бесплатного проезда, включающими железнодорожные перевозки между городами-организаторами, а также проезд в городах-организаторах в дни матчей, сообщает пресс-служба облправительства.