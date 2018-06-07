Посол Самары, города - организатора Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, музыкант Сергей Войтенко получит Паспорт болельщика
7 июня 2018 16:45
8 июня 2018 года в 16.00 Посол Самары, города - организатора Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, музыкант Сергей Войтенко получит Паспорт болельщика в Центре выдачи FAN ID в Самаре.
Этот документ является обязательным для посещения всех матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.
В Самаре центр выдачи FAN ID расположен в ТЦ «Сила спорта» на 3 этаже.
Подать заявку на получение FAN ID можно после приобретения билетов или получения электронного подтверждения приобретения билета на матчи ЧМ-2018.
Иностранные болельщики, которые приобрели билеты на матчи Чемпионата мира FIFA 2018 в России, при наличии FAN ID смогут въехать на территорию РФ без визы. Такие болельщики смогут въехать в Россию и оставаться на территории РФ на протяжении периода, который начнется за 10 (десять) дней до первого матча и завершится через 10 (десять) дней после последнего матча ЧМ-2018. Паспорт болельщика также понадобится при выезде из России.
Кроме того, болельщики при предъявлении FAN ID и билета на матч смогут воспользоваться определенными сервисами бесплатного проезда, включающими железнодорожные перевозки между городами-организаторами, а также проезд в городах-организаторах в дни матчей, сообщает пресс-служба облправительства.
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