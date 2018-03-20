В вагонном депо станции Сызрань сошел с рельсов вагон грузового поезда, погибли два работника железной дороги

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По предварительным данным 20 марта в 15:00 в вагонном депо станции Сызрань КбшЖД сошел с рельсов один вагон грузового поезда и смертельно травмировал двоих работников железной дороги.На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники УТ МВД России по ПФО, Приволжской транспортной прокуратуры,Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.В настоящее время проводится проверка, выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, сообщает пресс-служба Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте.