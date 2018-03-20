В вагонном депо станции Сызрань сошел с рельсов вагон грузового поезда, погибли два работника железной дороги
20 марта 2018 17:15
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По предварительным данным 20 марта в 15:00 в вагонном депо станции Сызрань КбшЖД сошел с рельсов один вагон грузового поезда и смертельно травмировал двоих работников железной дороги.
На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники УТ МВД России по ПФО, Приволжской транспортной прокуратуры,
Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.
В настоящее время проводится проверка, выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, сообщает пресс-служба Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте.
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