В селе Августовка на улице Рабочей горели 5 тонн соломы
29 апреля 2017 19:32
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Горела солома - 5 тонн.
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 6 человек личного состава и 2 единицы техники.
Пожар был локализован в 13:52, пожар ликвидирован в 14:05.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.
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