В Сызрани полицейские задержали сбытчицу героина
29 декабря 2017 20:35
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В присутствии понятых полицейские изъяли с места происшествия бумажный сверток с героин массой 0, 210 грамма.
По статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.
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