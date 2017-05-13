В Ставропольском районе на месте столкновения двух ВАЗовских автомобилей работали спасатели

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Тела водителей оказались зажатыми в салоне аварийных автомобилей. Для проведения спасательных работ в 20.04 к месту происшествия были направлены спасатели ПСО Тольятти.От столкновения автомобили получили значительные повреждения. Для деблокирования тел пострадавших спасатели использовали гидравлический инструмент. В ВАЗ 21115 была срезана крыша, левая передняя дверь и гидравлическим домкратом разжат дверной проем. На втором автомобиле срезали водительскую дверь и разжали дверной проем. В 21.34 работы на месте ДТП были окончены, сообщает пресс-служба ПСС Самарской области.