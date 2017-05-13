В Ставропольском районе столкнулись два автомобиля ВАЗ, погибли оба водителя

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12 мая 2017 года около 20-00 на территории Ставропольского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого два человека получили смертельные травмы.По предварительным данным сотрудников ГИБДД, водитель, мужчина 1958 года рождения, житель г. Тольятти, управляя автомобилем "ВАЗ-21120", двигался по автодороге "Тольятти-Ташелка". В пути следования, в нарушении правил обгона выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, в зоне действия дорожного знака 3.24 «Обгон запрещен», не убедившись в безопасности маневра, совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ-21150" под управлением водителя 1986 года рождения, который двигался во встречном направлении. В результате происшествия оба водителя получили травмы не совместимые с жизнью. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все подробности произошедшего, сообщает облМВД.