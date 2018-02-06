В Самарской области Chevrolet NIVA столкнулся с грузовиком, погибли водитель и пассажир легковой машины

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По информации ГИБДД, 22-летний водитель ехал на Chevrolet NIVA от города Нефтегорск в сторону Самары. Водитель не справился с рулевым управлением и выехал на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с грузовиком FUSO Canter. Этой машиной управлял 23-летний мужчина.В ДТП погибли водитель легковой машины и его 34-летний пассажир. Оба скончались на месте еще до приезда «скорой помощи».По факту произошедшего ДТП ведется проверка.