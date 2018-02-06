Техногенный отряд ПСС СО работал на месте взрыв газа на улице Георгия Димитрова

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По прибытию было обнаружено, что взрыв повлек за собой не только разрушение места аварии, но и смещение межуровневых плит, в результате чего в квартире этажом ниже произошло провисание потолка на 5-8 см.Для обеспечения безопасности прохожих во время высотных аварийных работ было выставлено ограждение места происшествия. Спасатели поисково-спасательного отряда Самарской области оказали помощь в эвакуации пострадавших, были деблокированы двери квартир и лифта.После того, как все жильцы были эвакуированы, начались работы по удалению разрушенных конструкций фасада здания. В 18:02 аварийно-спасательные работы были завершены, сообщает пресс-служба ПСС СО.Фото с места: пресс-служба ПСС СО.