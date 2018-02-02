В Самаре медиков обвинили в смерти девочки

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23 декабря 2017 года в одну из больниц города Самары доставлена малолетняя девочка с высокой температурой, которая 24 декабря 2017 года в 01 час 45 минут в реанимационном отделении скончалась от полиорганной недостаточности, острого серозно-гнойного менингита неясной этиологии. Установлено, что ранее родители девочки обращались в медицинское учреждение, однако врачи оснований для госпитализации не нашли.По данному факту следственным отделом по Промышленному району города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.