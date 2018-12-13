В Самаре автомобилистка на иномарке Nissan Qashqai врезалась в автобус

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ДТП произошло в Куйбышевском районе Самары днем 12 декабря. Женщина 1971 года рождения, управляя автомобилем Nissan Qashqai, двигаясь по ул.Обувная в направлении ул.Вологодская, нарушила правила расположения транспортного средства на проезжей части, создав опасность для движения, и допустила столкновение с встречным автобусом ПАЗ-32054, осуществлявшим перевозку пассажиров по внутригородскому муниципальному маршруту, под управлением водителя 1979 года рождения. В результате ДТП пострадали 3 человека, сообщает облМВД.