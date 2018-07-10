Дмитрий Азаров: ""Мы обязаны создать в регионе систему, которая даст возможность каждому человеку самореализоваться"

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Сейчас во всем районах Самарской области проходят стратегические сессии, и очень важно, чтобы в эту работу было вовлечено как можно больше жителей территорий."Крайне важно не превратить формирование стратегии в аппаратное мероприятие, в профанацию. Можно сделать это мероприятие по существу, а можно чиновников посадить для массовки. Не нужны мероприятия, не нацеленные на результат. Давайте сделаем это на совесть!" - подчеркнул глава региона."Мы обязаны создать в Самарской области систему, которая даст возможность каждому человеку самореализоваться. Вот тогда мы точно сможем развиваться опережающими темпами. Потому что большей энергии, чем энергия людей, просто не существует. Так и будет в нашей области!" - отметил Дмитрий Азаров, передает пресс-служба облправительства.