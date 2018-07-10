В Самаре проходит крупное общественное мероприятие - Форум гражданского актива региона

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В зале МТЛ-Арена собрались неравнодушные граждане со всех городов и районов области.Цель форума - вовлечь как можно больше людей в совместную проектную работу.Сегодня в области действуют эффективные механизмы вовлечения людей в процессы управления территориями.О высокой активности граждан говорит участие региона в программе ФКГС и итоги общественного голосования.Однако потребности жителей не ограничиваются благоустройством.На эффективную поддержку гражданских инициатив направлен губернаторский проект "СОдействие - решаем вместе".В рамках проекта жители каждого населенного пункта Самарской области могут реализовать проекты в разных отраслях - от создания краеведческих музеев до обустройства мест отдыха.Главное условие проекта СОдействие - активность жителей, их готовность к совместной работе над проектами.Инициативы обязательно должны пройти общественное обсуждение и получить поддержку большинства.Финансирование проектов основано на принципах общественно-государственного партнёрства. Иными словами, проекты СОдействие реализуются за счёт пожертвований граждан и и организаций, а также средств местного и регионального бюджетов. При этом финансирование из областной казны может достигать 92%.Глава региона Дмитрий Азаров отметил проекты, которые уже были реализованы по проекту СОдействие в прошлом году. Это Площадь Славы в Шентале, Аллея Героев в Исаклах, краеведческий музей в Хворостянке, музей Эльдара Рязанова в Самаре и многие другие.Дмитрий Азаров поблагодарил земляков за неравнодушие и активную гражданскую позицию:"Каждый из вас вносит свой вклад в решение целого ряда вопросов по поддержке гражданских инициатив. Энергия общества, энергия активных людей - важная движущая сила", - подчеркнул глава региона.Площадка музея Рязанова сегодня представлена и на форуме. Музей стал одним из самых интересных региональных проектов последнего времени, он получил высокую оценку специалистов-музейщиков и семьи Эльдара Александровича. Музей тоже был реализован благодаря программе СОдействие, передает пресс-служба епартамента информационной политики СО.