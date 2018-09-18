Депутаты Самарской губдумы поддержали законопроект о сохранении мер соцподдержки
18 сентября 2018 18:31
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Президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам страны 29 августа по проекту федерального закона № 48161-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий" отметил необходимость сохранить региональные меры соцподдержки гражданам, достигшим пенсионного возраста, установленного в настоящее время.
В тот же день глава региона Дмитрий Азаров сообщил, что все меры социальной поддержки, установленные в Самарской области и предусмотренные для граждан, достигших пенсионного возраста, будут сохранены. По его инициативе думская фракция партии "Единая Россия" разработала соответствующие нормативно-правовые акты.
Проектом закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Самарской области" предлагается сохранить ряд прав для людей, достигших в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2027 года 55 лет и более (женщины) и 60 лет и более (мужчины), которым не установлена пенсия.
Для них предполагается сохранить следующие права:
- право на социальную помощь, например, в виде пособия малоимущим (500 руб. в месяц), выплат и соцуслуг по социальному контракту (средний размер 28124 руб. единовременно);
- право на льготу по транспортному налогу в размере ½ от ставки налога в отношении одного транспортного средства;
- право на ежемесячную денежную выплату в следующем размере: ветеранам труда РФ и гражданам, приравненным к ним, - 682 руб., ветеранам труда Самарской области - от 644 до 1160 руб. (в зависимости от основания присвоения звания);
- право на ежемесячную денежную компенсацию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для ветеранов труда и граждан, приравненных к ветеранам труда, - 50% платы за жилье в пределах социальной нормы площади жилья, 50% платы за коммунальные услуги, 50% взноса на капитальный ремонт;
- право на бесплатную юридическую помощь.
Сегодня на заседании профильного комитета губернской думы депутаты поддержали данный законопроект. Теперь его внесут в повестку пленарного заседания областного парламента, которое состоится 25 сентября, передает Волга Ньюс.
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