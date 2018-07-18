Алексей Сухов обсудил с регионами ПФО перспективы развития межрегионального сотрудничества в формате «Волга-Янцзы»

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В начале совещания Алексей Сухов проинформировал об изменениях в составе кураторов формата «Волга-Янцзы». Сопредседателем Совета по межрегиональному сотрудничеству определен Член Госсовета КНР, член Центрального комитета Компартии Китая Ван Юн (ранее Совет возглавлял Член Госсовета КНР Ян Цзечи), сопредседателем китайской части Совместной рабочей группы назначен помощник Министра иностранных дел, курирующий отношения со странами Европы и Центральной Азии, вопросы внешней безопасности и внешних связей Чжан Ханьхуэй (ранее сопредседателем являлся помощник Министра иностранных дел КНР Ли Хуэйлай).Затем заместитель полномочного представителя, сопредседатель российской части Совместной рабочей группы отметил достигнутые результаты развития межрегионального взаимодействия с китайскими партнерами. «К настоящему времени на уровне региональных правительств подписано 38 рамочных Соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве.Лидерами по данному направлению (по 4 соглашения) являются Башкортостан, Мордовия, Чувашия и Самарская область. С китайской стороны наиболее активные в данном процессе – провинции Сычуань и Аньхой (по 9 соглашений), провинция Хубэй (7 соглашений) иг. Чунцин (6 соглашений)», – сказал заместитель полпреда.Алексей Сухов обратил внимание участников совещания на эффективность совместной работы в формате «Волга-Янцзы»: «В перечень приоритетных вошли 19 проектов, касающихся развития сельского хозяйства, строительной и автомобильной отраслей, промышленного производства, информационных технологий и логистики. Кроме того, регионами округа совместно с китайскими партнерами дополнительно прорабатывается 51 инвестпроект. В целях дальнейшего развития от регионов ПФО поступило 135 новых предложений по реализации мероприятий торгово-экономической и инвестиционной направленности».Также заместитель полпреда отметил активное сотрудничество в гуманитарной сфере. В настоящее время реализовано более 40 совместных проектов в области образования, культуры, туризма и молодежной политики. Одним из ключевых мероприятий является российско-китайский Молодежный форум, который проводится ежегодно на паритетной основе. В этом году он планируется в рамках форума ПФО«iВолга-2018» в период с 26 июля по 4 августа в Самарской области.Показательным примером сотрудничества в области образования Алексей Сухов назвал ежегодные академические обмены между университетами ПФО и верхнего, среднего течения р. Янцзы. Ассоциация вузов «Волга-Янцзы» на сегодняшний день объединила 75 высших учебных заведений (45 российских и 30 китайских). В октябре 2018 года в Нижнем Новгороде планируется проведение второго форума Ассоциации вузов «Волга-Янцзы».Участники совещания представили доклады по вопросам реализации проектов в рамках двустороннего сотрудничества и обсудили перспективы дальнейшей работы с китайскими партнерами, передает пресс-служба ПФО.