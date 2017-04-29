В ответ на шутку в эфире "Вечернего Урганта", власти Самары пригласили ведущего помочь в восстановлении деревянных домов
29 апреля 2017 17:38
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- А сейчас забеспокоились люди с неприглядными лицами, - сказал Иван Ургант. - Что будет с ними, и чем закроют их неприглядные фасады?
И добавил, что Самара - город неприглядных авто.
Мэрия Самары ответила популярному ведущему в своем твиттере: "Уважаемый @Urgant_Show, благодарим Вас за неравнодушную позицию и приглашаем принять участие в восстановлении деревянных домов в Самаре!"
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