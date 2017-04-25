К ЧМ-2018 в Самаре неприглядные фасады спрячут от гостей за высокими заборами
25 апреля 2017 16:15
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Самую длинную цепочку заборов возведут в Красноглинском, Ленинском, Октябрьском и Промышленном районах, а также вдоль обочин Ракитовского шоссе.
С помощью этих конструкций горвласти попытаются скрыть неприглядные фасады и добавить привлекательности архитектурному облику Самары.
Ограждения будут различаться по высоте и материалам, из которых их изготовят и по архитектурным особенностям города.
На данные работы будет выделен 21 миллион рублей.
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Комментарии
Благоустройство региона
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25 апреля 2017 16:15
Ограждения будут различаться по высоте и материалам, из которых их изготовят и по архитектурным особенностям города. Благоустройство региона
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