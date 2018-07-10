В Тольятти сотрудники ГИБДД организовали для воспитанников детских лагерей увлекательный квест

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Свыше 300 ребят приняли участие в приключенческой игре, которая требовала не только знаний ПДД, но и скорости в принятии быстрых и правильных решений для совершенствования умений и навыков безопасного поведения на дороге.Участников мероприятия поприветствовали начальник Госавтоинспекции Тольятти подполковник полиции Сергей Фокин и его заместитель подполковник полиции Андрей Капунов. Руководитель ГИБДД рассказал ребятам об опасных ситуациях, которые могут возникнуть на дороге, и о том, как их можно избежать, если соблюдать правила, а также напомнил основные моменты безопасного вождения при управлении велосипедом.В ходе игры командам-участникам нужно было пройти по определенному маршруту, состоящему из разнообразных станций с заданиями и набрать наибольшее количество баллов. В течение игры на каждом этапе участвующим командам были предложены логические, творческие и спортивные задания различного характера, касающиеся правил дорожного движения для пешеходов и велосипедистов.В завершении встречи госавтоинспекторы познакомили ребят с оборудованием патрульного автомобиля ДПС, сделали фото с веселой ростовой куклой - «Дорожной зеброй», и вручили детям световозвращающие наклейки.Мероприятие прошло очень динамично, а принявшие в нем участие дети получили не только массу положительных эмоций, но и повысили уровень дорожной грамотности, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области