В Самаре увековечили память выдающегося архитектора Вагана Каркарьяна

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В мероприятии приняли участие руководитель Управления главного архитектора Самары Игорь Галахов, председатель Самарского регионального отделения Союза архитекторов России, вице-президент Союза архитекторов России Юрий Корякин, председатель городской Думы Алексей Дегтев, вдова Вагана Гайковича Тамара Каркарьян, сын архитектора Карен Каркарьян, а также ученики, коллеги и друзья.Ваган Гайкович Каркарьян посвятил многие годы жизни развитию градостроительства в Самаре, сохранению и преображению архитектурного облика областной столицы. Он был одним из главных разработчиков Генерального плана города, ценил уникальный образ исторической части Самары и ратовал за бережное отношение к историко-архитектурному наследию. Именно Ваган Каркарьян был соавтором многих проектов, которые впоследствии стали символами города – дворца бракосочетаний «Теремок», гостиницы «Волга», Дома актера и здания управления метрополитеном, архитектурного ансамбля площади Славы, железнодорожного вокзала и многих других.«Ваган Гайкович приехал в Самару после окончания московского архитектурного института в конце 50-х и попал в гущу событий архитектурной жизни нашего города. В это время набирал огромную силу весь строительный комплекс, и тогда необходимо было на ходу осмысливать весь объем жилищного строительства, общественных зданий и пространств. Ваган Гайкович принимал самое жаркое участие в создании многих проектов, и без его произведений мы не можем сейчас представить образ нашего города. След, который он оставил, неизгладим», - сказал председатель Самарского регионального отделения Союза архитекторов России, вице-президент Союза архитекторов России Юрий Корякин.Мемориальную доску в честь Вагана Каркарья было решено установить на фасаде дома по адресу Волжский проспект, 45, в котором он долгое время жил с семьей. Автором скульптурной композиции, увековечившей облик заслуженного архитектора, стал Карен Саркисов, передает пресс-служба администрации Самары.Фото: пресс-служба администрации Самары