В Майкопе дали имя котёнку, благодаря которому был погашен долг приюта
2 ноября 2018 20:47
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Ранее стало известно, что котёнка в приют принесла девушка. Когда сотрудники отказались от него, сославшись на забитые вольеры и задолженности питомника перед ветеринарной клиникой, девушка перевела на счёт организации 340 тысяч рублей — всю сумму долга.
История получила широкую огласку в СМИ, и о поступке героини узнала вся страна. Звонки и письма с предложениями забрать Золотого поступают к руководству приюта ежедневно. Однако отдавать животное в добрые руки сотрудники не спешат.
— Желающие забрать котёнка есть. Но посмотрим, сколько их останется, когда весь этот шум упадёт… Огромное количество людей по всей России, и мы не знаем, кто из них серьёзно пишет, кто нет… Некоторые люди хотят на этом хайпануть, — сказала одна из работниц питомника.
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