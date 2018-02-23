В Луганске был торжественно открыт памятник российским добровольцам

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Памятник представляет собой фигуру вооруженного человека в боевом обмундировании, с автоматом на груди, который делает останавливающий жест рукой – символ того, что российские добровольцы на Украине выступали защитниками многонационального русского народа и русского мира.Открытие памятника было приурочено ко Дню защитника Отечества, в честь тех людей, которые ценою своих жизней доказали, что русские не бегут с поля боя и готовы до последнего отстаивать то, во что верят. Этот памятник будет служить напоминанием, что наше Отечество – общее для русских, украинцев, казаков, что все они – единый народ, готовый сражаться плечом к плечу.Фото: lziv.ru