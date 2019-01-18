СО с рабочим визитом посетили замминистра экономразвития РФ Петр Засельский и руководитель ФЦК Николай Соломон

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Сегодня СО с рабочим визитом посетил замминистра экономического развития РФи руководитель ФЦКЗнакомство с регионом началось с детского отделения ГБУЗ СО «Самарская городская поликлиника №1 Промышленного района».При проведении капитального ремонта здесь были учтены принципы бережливого производства и требования по обеспечению доступности для маломобильных групп населения.Следующим пунктом программы стало посещение СВМЗ. Самарское предприятие производит оборудование для нефте- и газодобывающей промышленности. На заводе уже оценили пользу от внедрения принципов бережливого производства: возросла выработка и, как следствие, зарплата сотрудников."Самарская область - один из лидеров по формированию производственной культуры в стране. Приехал сюда в первый раз и результаты мне нравятся. Большую роль играет работа губернатора. Мы напрямую с властями обсуждаем работу по проекту", - отметил Петр Засельский."Самарская область одной из первых включилась в реализацию национального проекта, и сегодня ее пример показателен для других регионов. В прошлом году мы начали работу с самарскими предприятиями, и все они достигли запланированных на год показателей", - подчеркнул Николай Соломон, передает пресс-служба Минпромторга Самарской области.Фото: пресс-служба Минпромторга Самарской области