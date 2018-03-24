Павел Грудинин исполнил предвыборное обещание
24 марта 2018 18:56
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«Вчера ЦИК огласил окончательные результаты выборов. Я с ними не согласен, но дал слово, значит, надо его сдерживать», — указывалось под фотографией от лица Грудинина. Однако к 14:00 мск фотография, на которой политик был изображен без усов на странице grudinin_pn в Instagram оказалась не доступна.
Как пояснил РБК пресс-секретарь КПРФ и глава избирательного штаба Грудинина Александр Ющенко, официальный Instagram, указанный на сайте КПРФ, grudinin_pn перепостил фото Грудинина без усов с фейкового Instagram. Это, по его словам, «сделал какой-то идиот». Из инцидента Ющенко попросил «не делать новости» и призвал журналистов не заниматься «ерундой».
«На усы» Грудинин поспорил в феврале с журналистом Юрием Дудем. Будучи гостем его программы «вДудь», кандидат заключил с интервьюером пари: если он наберет меньше 15%, то сбреет усы, без которых его «никто никогда не видел», если больше — журналист сам побреется налысо. После оглашения ЦИК первых результатов голосования Дудь напомнил Грудинину о пари. На своей странице в Twitter он тогда опубликовал фотографию бритвы. Однако в штабе политика, комментируя эту информацию, посоветовали «не заниматься ерундой».
Позже сам Грудинин, выступая на пресс-конференции, пообещал «Юрию Александровичу Дудю еще раз обязательно с ним встретиться». «Как только он на камеру скажет, что он считает эти выборы честными, то я сразу при нем побреюсь», — заявил кандидат в президенты. Дудь, в свою очередь, ответил на это запуском на Sports.ru (он является главным редактором этого портала) игры, в которой можно побрить обоих участников спора. «А вы верите, что выборы были честными? Если да — брейте Грудинина. Если нет — брейте Дудя», — написал журналист в Twitter.
Согласно итоговым результатам подсчета голосов на выборах, Грудинин заручился поддержкой 11,77% избирателей. Это самый низкий в истории результат для кандидата от КПРФ. До этого антирекорд был зафиксирован в 2012 году. Тогда на выборах лидер партии Геннадий Зюганов получил 17,18% голосов.
Изначально материал был опубликован под заголовком «Грудинин сбрил усы после спора о результатах выборов». После комментариев РБК главы пресс-службы КПРФ и избирательного штаба Грудинина Александра Ющенко материал (в том числе заголовок) были изменены.
Фото: @grudinin_pn / instagram
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Комментарии
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