Источник: состояние госпитализированного в Петербурге певца Хворостовского не вызывает серьезных опасений

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"Он госпитализирован в Петербурге с воспалением легких. Состояние сейчас нормальное", - сказал источник. При этом он отметил, что говорить о перспективах выписки из больницы пока преждевременно.В Санкт-Петербурге Хворостовский выступил 18 декабря на совместном с аргентинским тенором Марсело Альваресом концертом.В связи с болезнью оперный певец ранее перенес свой концерт в Красноярске с 22 декабря на февраль.Фото Вячеслав Прокофьев/ТАСС