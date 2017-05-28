Источник: состояние госпитализированного в Петербурге певца Хворостовского не вызывает серьезных опасений
28 мая 2017 17:58
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"Он госпитализирован в Петербурге с воспалением легких. Состояние сейчас нормальное", - сказал источник. При этом он отметил, что говорить о перспективах выписки из больницы пока преждевременно.
В Санкт-Петербурге Хворостовский выступил 18 декабря на совместном с аргентинским тенором Марсело Альваресом концертом.
В связи с болезнью оперный певец ранее перенес свой концерт в Красноярске с 22 декабря на февраль.
Фото Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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