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Новости /  Общество /  Социум  

Друзья Бориса Гребенщикова подтвердили информацию о госпитализации музыканта

4 марта 2018 15:02
199
Как пишет газета "Известия", информацию о госпитализации и болезни лидера рок-группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова подтвердил один из организаторов движения «Митьки» художник Виктор Тихомиров.

По его словам, музыкант находится в реанимации с воспалением легких, но подробностей пока сообщить не может. Также Тихомиров отметил, что в больнице за Гребенщиковым присмотрят, в отличие от тура или дома, где ситуация могла бы ухудшиться, сообщает телеканал «78».

За здоровье музыканта Виктор Тихомиров уже помолился и заказал службу. Художник выразил надежду, что всё обойдется.

Также директор музыканта Максим Ланде в разговоре с корреспондентом телеканала воззвал к человечности и приличию и также попросил молиться за Бориса Гребенщикова.




Фото: vk.com
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Комментарии



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