Друзья Бориса Гребенщикова подтвердили информацию о госпитализации музыканта

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По его словам, музыкант находится в реанимации с воспалением легких, но подробностей пока сообщить не может. Также Тихомиров отметил, что в больнице за Гребенщиковым присмотрят, в отличие от тура или дома, где ситуация могла бы ухудшиться, сообщает телеканал «78».За здоровье музыканта Виктор Тихомиров уже помолился и заказал службу. Художник выразил надежду, что всё обойдется.Также директор музыканта Максим Ланде в разговоре с корреспондентом телеканала воззвал к человечности и приличию и также попросил молиться за Бориса Гребенщикова.Фото: vk.com