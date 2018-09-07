Дмитрий Азаров: "Игорь Анатольевич Комаров имеет богатый управленческий опыт"
7 сентября 2018 15:08
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Комментарий по поводу назначения Игоря Комарова на данный пост дал руководитель Самарской области Дмитрий Азаров.
"Игорь Анатольевич Комаров имеет богатый управленческий опыт. Безусловно, важно, что он хорошо знаком с Самарской областью, — отметил глава региона. — Игорь Анатольевич возглавлял АвтоВАЗ — крупнейшее предприятие Самарской области и, конечно, был погружен во всю тематику жизни региона. Но не менее важно и то, что он руководил "Роскосмосом". Самарская область является базовым регионом для государственной корпорации, здесь работает РКЦ "Прогресс. В статусе главы "Роскосмоса" Игорь Анатольевич также не раз бывал на территории региона, в том числе, в самые не простые периоды для "Прогресса". Мы находимся в постоянной коммуникации. От души желаю ему успехов и новых высот на этой важной государственной должности", передает Волга Ньюс.
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