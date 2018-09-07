Путин назначил нового полпреда в Приволжском федеральном округе
7 сентября 2018 11:15
67
Глава РФ Владимир Путин назначил Игоря Комарова полномочным представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе, сообщается на портале Кремля.
Указ о назначении начинает действовать со дня подписания.
54-летний Игорь Комаров до мая этого года занимал должность гендиректора корпорации «Роскосмос», сообщает АиФ.
Напомним, бывшего полпреда Михаила Бабича в конце августа назначили послом России в Белоруссии.
Фото Сергей Гунеев / РИА Новости
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
264
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
443
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
921
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
1608
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
1091
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
2004
Фоторепортажи
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
450
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1371
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
966
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1054
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1030
11 августа 2018 17:06
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта. Спорт в регионе
768
Мероприятия