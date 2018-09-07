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Путин назначил нового полпреда в Приволжском федеральном округе

7 сентября 2018 11:15
67
Путин назначил нового полпреда в Приволжском федеральном округе Должность занял Игорь Комаров.
Должность занял Игорь Комаров.

Глава РФ Владимир Путин назначил Игоря Комарова полномочным представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе, сообщается на портале Кремля.
Указ о назначении начинает действовать со дня подписания.

54-летний Игорь Комаров до мая этого года занимал должность гендиректора корпорации «Роскосмос», сообщает АиФ.
Напомним, бывшего полпреда Михаила Бабича в конце августа назначили послом России в Белоруссии.

Фото Сергей Гунеев / РИА Новости
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