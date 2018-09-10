А кто у нас там? Мужчине в Казани сказали, что он беременный
10 сентября 2018 22:38
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"Живот увеличен согласно срокам беременности, пошевеления ощущает", - говорится в карте осмотра больного.
Новость быстро разлетелась по городу, а медикам пришлось давать объяснения по поводу столь неожиданного диагноза.
В итоге мужчина не беременный, а запись в карте появилась из-за обычной человеческой ошибки. Всё дело в том, что до мужчины на осмотре была женщина. Фраза о беременности вышла случайно, а врач-невролог не стал проверять написанное из-за большого количества пациентов.
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