Вдове погибшего при крушении Ми-8 вахтовика из Новосемейкино выплатят 300 000
16 августа 2018 10:21
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Областные власти помогут семье погибшего в авиакатастрофе под Красноярском вахтовика Сергея Веретенникова. Его вдова Елена получит 300 000 рублей из регионального бюджета. Постановление подписал врио председателя правительства Самарской области Александр Нефедов.
— Деньги выделят из резервного фонда в виде единовременной социальной выплаты, — говорится в постановлении. — Вдове необходимо написать заявление и приложить документы, подтверждающие личность. Сумма поступит на ее счет в банке.
Трагедия произошла рано утром 4 августа. Вертолет Ми-8 компании Utair взлетел с аэродрома в 180 км от города Игарки. На борту было три члена экипажа и 15 пассажиров, все — вахтовики, сотрудники компании «Ванкор-нефть» (фирма входит в структуру «Роснефти». — Прим. 63.ru).
Наши коллеги — журналисты городского сайта «НГС. Новости. Красноярск» следили за событиями первых часов после катастрофы в режиме онлайн.
По официальной версии Следственного комитета России, вертолет на высоте 100 метров зацепил лопастями несущего винта груз другого вертолета этой же компании. Второе воздушное судно совершило экстренную посадку, на его борту был только экипаж.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», пишет 63.ру.
Фото pixabay.com
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