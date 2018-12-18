В Самаре пройдет финал областного конкурса «Детский сад года» - 2018

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Во вторник, 18 декабря, в 10.00 в конференц-зале гостиницы «Ариадна» (Московское шоссе, 125б) состоится финал областного конкурса дошкольных образовательных организаций, внедряющих инновационные образовательные программы дошкольного образования «Детский сад года» в 2018 году. Финалисты Конкурса представят творческие презентации инновационного опыта деятельности. По окончанию выступлений участников Конкурса будут определены победители в трех номинациях путем суммирования баллов. В 13.30 победителей поздравит заместитель министра образования и науки Самарской области Светлана Бакулина.На три номинации в рамках регионального этапа Конкурса в 2018 году поступили заявки от 32 организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. В региональном этапе Конкурса в 2018 году приняли участие 24 городских дошкольных организаций и 8 сельских дошкольных организаций.Дипломы и призы для победителей и лауреатов конкурса предоставлены министерством образования и науки Самарской области.В финале примут участие 9 детских садов по трем номинациям.pixabay.com