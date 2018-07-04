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Больше трети самарцев работают в сильной духоте

4 июля 2018 13:52
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Больше трети самарцев работают в сильной духоте
По словам 38% жителей Самары, в жару им лень работать даже в прохладном офисе.

Почти 40% жителей Самары не знают, что существуют нормы температурного режима в рабочих помещениях. При этом половина горожан жалуются на некомфортные температурные условия в офисе. Такие данные показал опрос, проведенный порталом по поиску работы Зарплата.ру среди 1150 самарцев.

Больше половины опрошенных – 53% – слышали о нормах СанПиН, согласно которым летом температура в рабочем помещении должна быть не выше 23-25 градусов по Цельсию. А 39% самарцев отметили, что никогда об этом не знали. Только 8% признались, что им о нормах рассказывал сам работодатель.

Каждый седьмой назвал температуру на рабочем месте комфортной. 38% горожан в целом довольны микроклиматом в офисе, хотя иногда и бывает душно. 8% опрошенных мерзнут из-за включенных кондиционеров, а 39%, наоборот, работают в невыносимой жаре. При этом некоторые респонденты пожаловались на головные боли, тошноту, усталость и даже обмороки из-за сильной духоты на работе.

Большинство – 61% – признались, что их начальство никогда не сокращало рабочий день летом из-за высокой температуры в помещении, хоть это и предусмотрено законодательством. 32% самарцев не видят в этом необходимости. И только 7% опрошенных рассказали, что руководство их компании действительно сокращает рабочий день, как это предусмотрено нормами.

По словам 38% жителей Самары, в жару им лень работать даже в прохладном офисе. 7% респондентов отметили, что им все равно, и даже в душном помещении легко работается. Больше половины горожан работают в обычном режиме, если температура в офисе комфортная, несмотря на зной за окном.

«В наших краях бывает очень жаркое лето, поэтому во всех компаниях должны быть кондиционеры. Если же их нет, то офисные работники должны знать, что по нормам СанПиН они имеют право на сокращение рабочего дня. Так, если температура в рабочем помещении достигла 29 градусов, работодатель обязан сократить рабочий день до шести часов. А при 30,5 градусах сотрудники вообще могут работать не более четырех часов. К сожалению, не все знают, что имеют такие права, а недобросовестные работодатели умалчивают об этом» , - рассказал Иван Чирков, руководитель отдела брендинга и PR портала Зарплата.ру.
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Комментарии



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