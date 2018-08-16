Роскачество научило родителей выбирать школьные рюкзаки
16 августа 2018 10:59
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В преддверии начала учебного года Роскачество провело исследование школьных рюкзаков. Все проверенные изделия оказались сшиты качественно, но всем требованиям не соответствовало ни одно.
Все рюкзаки проверили в лабораториях по 92 параметрам, сообщает пресс-служба ведомства. Выяснилось, что все образцы не линяют, не красятся и устойчивы к трению. Однако встречались несоответствия по весу (самый тяжелый образец был почти вдвое тяжелее рекомендованного), размеру, жесткости спинки, маркировке и другим показателям, сообщают "Известия".
Покупателям рекомендовали при выборе рюкзака обращать внимание на вес. Для учеников младших классов рекомендована масса до 700 г, для старшеклассников — до 1 кг. Вес рюкзака вместе с наполнением должен составлять не более 10% от массы ребенка, поэтому если, например, в школе хранится второй комплект учебников и необходимости ежедневно носить книги нет, допустимы отклонения.
Важен размер ранца — он не должен быть «на вырост», шире плеч и ниже талии, иначе возможно возникновение сколиоза.
Спинки школьных рюкзаков должны быть жесткими, с рамкой, вставками из твердого пластика или металла и мягкой прокладкой из сетчатой ткани.
На всех школьных рюкзаках, в том числе для старшеклассников, должны присутствовать светоотражающие элементы, это требование безопасности.
Также нужно смотреть на маркировку: там должен быть указан производитель, возраст пользователя и назначение товара — например, «школьный». Иначе может оказаться, что изделие даже вполне «детской» расцветки не предназначено для детей.
Напомним, 16 августа начала работать «горячая линия» Роспотребнадзора по качеству школьных товаров. Она будет действовать до 4 сентября. Консультирование будут проводить не только по телефону, но и на личных приемах в управлениях ведомства.
Фото pixabay.com
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