LADA выпустил 300-тысячный автомобиль LADA Vesta
1 марта 2019 12:25
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300-тысячный автомобиль семейства LADA Vesta выпущен 28 февраля 2019 года. Юбиляром стала LADA Vesta SW цвета «карфаген» в комплектации Luxe с двигателем 1,6 л, (106 л.с.) и МКПП.
По итогам 2018 года семейство LADA Vesta стало самым продаваемым на российском рынке. Своих покупателей нашли 108 364 автомобиля. Производство LADA Vesta стартовало чуть больше 3 лет назад, в сентябре 2015 года. Сегодня в это семейство входит 6 моделей: седан, седан LADA Vesta Cross, LADA Vesta SW и SW Cross, двухтопливная LADA Vesta CNG и новинка 2019 года – LADA Vesta Sport, продажи которой начались 31 января.
LADA Vesta отличается вместительными салоном, высоким уровнем комфорта и безопасности, совмещает азартную управляемость и хорошую проходимость. Покупателям автомобиля предлагается широкий выбор комплектаций и дополнительного оборудования, а его цена стартует от 554 900 рублей (с учетом выгоды при покупке по программе кредитования LADA Finance).
Сборка автомобилей LADA Vesta производится на предприятии LADA Ижевский автомобильный завод, который входит в Группу АВТОВАЗ. Ежедневно с конвейера сходит 500 автомобилей семейства LADA Vesta, сообщает Минпромтех региона.
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