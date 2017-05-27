В Самаре сегодня пройдет лекция о стиле в истории искусства – модерне

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В Самаре в субботу, 27 мая в 18:00 пройдет лекция о последнем большом стиле в истории искусства - о модерне. Его называли изысканным и вычурным, стилем буржуазии и "для жизни". Линии модерна уподобляли стеблю цветка и сравнивали с макаронами. Он затронул живопись, графику, дпи, архитектуру и музыку.

Задача будет рассмотреть ярчайшие примеры модерна в Европе, Америке и России, поговорим о том, какой след оставил стиль в северных странах и в Австралии, как модерн связан с символизмом и декадансом. Лекция о модерне пройдет на экспозиции текущей выставки одного из самых знаменитых художников Ар-нуво Альфонса Мухи.

Стоимость: 80 рублей.

Адрес Музея Модерна: г. Самара, ул. Красноармейская, 15.

Телефон для справок: 8 846 333 24 98