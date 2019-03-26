Названы лауреаты профессионального Губернского конкурса «Самарская театральная муза - 2018»

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Конкурс проводится Самарским областным отделением Общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)» при поддержке Правительства Самарской области в целях выявления и поощрения лучших творческих работ в театрах региона, стимулирования творческого процесса и создания высокохудожественных произведений, а также привлечения внимания широкой общественности к театральному искусству.С Днем работника культуры и с приближающимся Международным днем театра собравшихся поздравил врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов: «Мы с вами встречаемся в день работника культуры накануне Всемирного дня театра. К тому же этот год Президентом страны объявлен Годом театра в России. Уверен, что даже те, кто предпочитают иные виды искусств, в этом году приобщатся к волшебству, которое рождается по обе стороны рампы. Все мы очень любим театр и не представляем свою жизнь без него, без этого мгновенного искусства, которое всегда остается актуальным».«Самарская театральная муза» проводится уже в 24-й раз и подводит итоги деятельности театров Самарской области за предыдущий год.В Год театра в России конкурс немного изменил свой формат, и некоторые конкурсные спектакли сызранского и тольяттинских театров можно было увидеть на самарских площадках.«На мой взгляд, это очень хорошее начинание, неплохо было бы его сохранить и на следующие годы. Действительно, самарская публика нечасто видит сызранские и тольяттинские театры. Подобный обмен — всегда дополнительные возможности для диалога наших театров хотя бы в рамках одной Самарской губернии», — прокомментировал Сергей Филиппов.Врио министра культуры области объявил первых лауреатов конкурса в номинации «За вклад в развитие театрального искусства Самарской области», которыми стали актриса Самарского академического театра драмы имени М. Горького Людмила Федосеева и народный артист РФ, лауреат Государственной премии РСФСР, актер Самарского академического театра драмы имени М. Горького Владимир Борисов.Напомним, что конкурс проводился по 14 номинациям. Работу творческих команд региональных театров оценивало компетентное жюри, в составе которого Елена Лазарева, заслуженная артистка России, народная артистка Самарской области, актриса Самарского академического театра драмы имени М. Горького; Евгений Хохлов, главный дирижер Самарского академического театра оперы и балета; Ольга Бараховская, заслуженная артистка России, репетитор по балету Самарского академического театра оперы и балета; Сергей Захаров, заслуженный артист России, народный артист Самарской области, актер театра юного зрителя «СамАрт»; Ирина Пашкевич, заслуженная артистка России, артист-кукловод Самарского театра кукол; Александр Игнашов, драматург, кандидат филологических наук, доцент кафедры истории и теории журналистики Самарского научно-исследовательского университета; Татьяна Богомолова, помощник художественного руководителя по связям с общественностью театра-студии «Грань».Всего члены жюри профессионального Губернского конкурса «Самарская театральная муза» отсмотрели 29 спектаклей и посетили 15 театров региона. Конкурсные показы проходили в театрах Самары, Новокуйбышевска, Сызрани и Тольятти.Лауреаты профессионального Губернского конкурса «Самарская театральная муза-2018»В номинации «Лучшая работа солистки оперы»:ТАТЬЯНА ЛАРИНАза партию Кармен в одноименной опере Ж. Бизе (Самарский академический театр оперы и балета).В номинации «Лучшая работа солиста оперы»:ВАСИЛИЙ СВЯТКИНза партию Джанни Скикки в одноименной опере Дж. Пуччини (Самарский академический театр оперы и балета).В номинации «Лучшая работа солистки балета»:Ксения ОВЧИННИКОВАза партию Одетты-Одиллии в балете «Лебединое озеро» П. Чайковского (Самарский академический театр оперы и балета).В номинации «Лучшая работа солиста балета»:КИРИЛЛ СОФРОНОВза партию синьора Помидора в балете «Чиполлино» К. Хачатуряна (Самарский академический театр оперы и балета).В номинации «Лучшая работа второго плана в музыкальном театре»:МАРИНА НАКАДЗИМАза па де труа в первом действии балета «Лебединое озеро» П. Чайковского (Самарский академический театр оперы и балета).В номинации «Лучшая женская роль в драматическом театре»:ОЛЬГА ШЕБУЕВАза роль Клеопатры Львовны в спектакле «На всякого мудреца довольно простоты» А. Островского («Молодежный драматический театр» г. Тольятти)В номинации «Лучшая мужская роль в драматическом театре»:ДАНИИЛ БОГОМОЛОВза роль Сарафанова в спектакле «Старший сын» А. Вампилова (Театр-студия «Грань», г. Новокуйбышевск).В номинации «Лучшая женская роль второго плана в драматическом театре»:НАТАЛЬЯ ДРОЗДОВАза роль Турусиной в спектакле «На всякого мудреца довольно простоты» А. Островского («Молодежный драматический театр» г. Тольятти)В номинации «Лучшая мужская роль второго плана в драматическом театре»:ВЛАДИСЛАВ МЕТЕЛИЦАза роль Деда в спектакле «Первая любовь» И. Бабеля (театр драмы «Камерная сцена»).АЛЕКСЕЙ Якиманскийза роль Деда Семена в спектакле «Первая любовь» И. Бабеля (театр драмы «Камерная сцена»).В номинации «Лучшая роль молодой актрисы в драматическом театре»:СОФЬЯ КСЕНОФОНТОВАза роль Мальчика с барабаном в спектакле «Ромео и Джульетта» У. Шекспира (ТЮЗ «СамАрт»).ЕКАТЕРИНА КАЖАЕВАза роль Нины в спектакле «Старший сын» А. Вампилова (Театр-студия «Грань» г. Новокуйбышевск).ДИНА КАСАТЬЕВАза роль Юли Вольф в спектакле «Без монет нет конфет» Й. Изермайера («Драматический театр «Колесо» имени Г. Дроздова» г. Тольятти).В номинации «Лучшая роль молодого актёра в драматическом театре»:СЕРГЕЙ БЕРЕЖНОЙза роль брата Лоренцо в спектакле «Ромео и Джульетта» У. Шекспира (ТЮЗ «СамАрт»).КИРИЛЛ СТЕРЛИКОВза роль Васечки в спектакле «Старший сын» А. Вампилова (театр-студия «Грань» г. Новокуйбышевск)В номинации «Лучшая женская работа в театре кукол»:АНАСТАСИЯ КОСАРЕВАза роль Русалочки в одноименном спектакле по сказке Г.-Х. Андерсена (Тольяттинский театр кукол).АНАСТАСИЯ ЕВСЕЕВАза роль Королевы в спектакле «Его величество Король» С. Седова (Самарский театр кукол).В номинации «Лучшая мужская работа в театре кукол»:ЛЕВ МИТРОФАНОВза роль Юродивого в спектакле «Сон юродивого» по «Сказке о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» А.С. Пушкина (Самарский театр кукол «Лукоморье»).«За вклад в развитие театрального искусства Самарской области»:ВЛАДИМИР БОРИСОВнародный артист РФ, лауреат Государственной премии РСФСР, актер Самарского академического театра драмы имени М. Горького.ЛЮДМИЛА ФЕДОСЕЕВАактриса Самарского академического театра драмы имени М. Горького.Специальные премии жюри:15.1. ЗА ЛУЧШИЙ АКТЕРСКИЙ АНСАМБЛЬ В СПЕКТАКЛЕ «ЕСТЬ ЖИЗНЬ, ЕСТЬ СМЕРТЬ» ПО Л. АНДРЕЕВУ И СПЕКТАКЛЕ «САНЯ, ВАНЯ, С НИМИ РИМАС» В. ГУРКИНА (Молодежный драматический театр «Мастерская» г. Самара).15.2. Специальная премия жюри за лучший спектакль«МАУГЛИ» по Р. КИПЛИНГУ (ТЮЗ «СамАрт»).15.3. Специальная премия жюри «За творческий эксперимент»(Тольяттинский театр кукол за спектакль «Повесть временных лет»).15.4. Специальная премия жюри — творческая командировка в Москву:НАТАЛЬЯ ПРОКОПЕНКОза роль Жозефины в спектакле «Корсиканка» И. Губача (Самарский академический театр драмы имени М. Горького).15.5. Специальная премия жюри — творческая командировка в Москву:ЕКАТЕРИНА ЗУБАРЕВАза инсценировку и постановку спектакля «Вверх кармашками» (ТЮЗ «Дилижанс» г. Тольятти), передает пресс-служба облправительства.