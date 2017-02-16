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Ансамбль Александрова вернулся на сцену Театра российской армии

16 февраля 2017 21:17
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Это выступление открывает плотный концертный график артистов. Уже 23 февраля они выступят на концерте, посвященном празднованию Дня защитника Отечества в Государственном Кремлевском дворце, а 24 февраля — на церемонии открытия III зимних Всемирных военных игр в Сочи.
Как сообщает телеканал РИА Новости, обновленный состав Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова впервые вышел на сцену Центрального академического театра российской армии.

"Сегодня на этой сцене пройдет первое выступление обновленного состава дважды Краснознаменного Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александра Александрова. 25 декабря трагедия унесла жизни наших друзей. Мы помним и любим их. Они навсегда останутся сердцем коллектива. Но жизнь продолжается. Наша обязанность перед ними — сохранить уникальный ансамбль", — сказал статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Николай Панков, открывая концерт.

Он рассказал, что восстановление легендарного коллектива в кратчайшие сроки стало для Министерства обороны важнейшей задачей. "За короткое время была проделана колоссальная работа, результат которой вы сегодня увидите. "Александровцы" воодушевляли людей в самых критических ситуациях. Им рукоплескали жители более 70 стран мира. Я надеюсь, сегодня они докажут, что ансамбль сохранил свое уникальное звучание и мощнейшую энергетику", — подчеркнул замминистра.

По его словам, новыми артистами ансамбля стали лучшие из лучших. "Главным критерием отбора были не только превосходные вокальные данные, но и беззаветное желание служить своей стране. Я уверен, что новые голоса дадут мощный импульс развитию ансамбля и в то же время преумножат славные традиции главного творческого коллектива российской армии", — заключил Панков.

В программу первого концерта вошли традиционные произведения ансамбля "Калинка", "Александровская песня", "Зачарованная даль", "Вдоль по Питерской", "Пора в путь-дорогу", "Смуглянка", "Журавли", "Несокрушимая и легендарная" и попурри на тему армейских песен.

Это выступление открывает плотный концертный график артистов. Уже 23 февраля они выступят на концерте, посвященном празднованию Дня защитника Отечества в Государственном Кремлевском дворце, а 24 февраля — на церемонии открытия III зимних Всемирных военных игр в Сочи.

Фото  Илья Питалев.  РИА Новости
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