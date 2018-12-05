Фестиваль «Радуга талантов» покажет национальную палитру Самарской области

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9 декабря 2018 года в Доме дружбы народов Самарской области (г. Самара, ул. Воронежская, 9) пройдет VII областной детский фестиваль «Радуга талантов». Его организаторы – общественная организация «Курултай (конгресс) башкир» г. Самары при поддержке Администрации г.о. Самара, ГКУ СО «Дом дружбы народов». Начало мероприятия в 12.00.Проведение фестиваля «Радуга талантов» стало ежегодной традицией. Он способствует развитию художественного творчества детей в разных жанрах: вокальном, хореографическом, фольклорном, художественного слова, инсценировке и инструментальной музыке. Большое внимание уделяется пропаганде народных традиций и фольклора башкирского народа, башкирского языка.На мероприятие приглашены представители Министерства культуры Самарской области, администрации г.о. Самары, Дома дружбы народов Самарской области, Самарской областной общественной организации поддержки национальной культуры «Курултай (конгресс) башкир».В фестивале примут участие творческие коллективы Больше-Черниговского и Больше-Глушицкого районов Самарской области, народные ансамбли города Самары, гости из национально-культурных объединений Самары и Самарской области (6+).