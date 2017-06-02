В Самарской области задержали двоих нетрезвых водителей

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Первого нарушителя выявили в Железнодорожном районе областного центра. В ходе несения службы сотрудники дорожно-патрульной службы остановили автомобиль отечественного производства, за рулем которого находился 47-летний житель Самары. В ходе дальнейшей проверки полицейские установили, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Также выяснилось: в марте текущего года данный водитель уже подвергался административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Тогда мужчине был назначен административный штраф и лишение права управления транспортными средствами.Аналогичный случай произошел ночью 31 мая в Промышленном районе. Экипаж дорожно-патрульной службы при разговоре с водителем одного из остановленных автомобилей заметил у него признаки алкогольного опьянения. На предложение сотрудника полиции пройти медицинское освидетельствование гражданин ответил отказом. В результате проверки по информационным базам полицейские установили, что 32-летний мужчина не в первый раз попадает в поле зрения сотрудников полиции. Ранее самарец привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством, будучи в состоянии опьянения.По результатам проверок в обоих случаях возбуждены уголовные дела, сообщает облМВД. По данным полиции, подозреваемые ранее к уголовной ответственности не привлекались.